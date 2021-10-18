Алеся Бацман исполнила душевную песню.

Супруга украинского телеведущего и журналиста Дмитрия Гордона - Алеся Бацман - спела в домашнее караоке. Девушка выбрала очень трогательную песню, которая откликнулась ее поклонникам.

"Я и караоке. Если бы не палец, Санта (дочь Гордона и Бацман, - УНИАН) сняла бы идеально", - подписала ролик Алеся.

Фанаты засыпали Алесю комплиментами, отметив, что у нее дар. По их словам, она очень душевно исполнила песню и ей нужно развивать этот талант.

"Снято идеально. Видна полнота жизни", "Голос замечательный, исполнение - супер", "Шок! Очень красивый голос", "Браво, семья талантов", "От души спели", "Талантливый человек талантлив во всем", - пишут пользователи сети в комментариях.

Читайте также"Я выбрала осознанное одиночество": Евгения Власова ошеломила подробностями личной жизниНапомним, ранее сексуальная жена Дмитрия Гордона в мини-платье едва не засветила "клубничку".

Кто такая Алеся Бацман

Алеся Бацман - украинская журналистка, телеведущая, главный редактор интернет-издания "ГОРДОН". Также она развивает свой YouTube-канал "Алеся Бацман", на который подписаны уже более 100 тысяч людей.

Алеся состоит в браке с Дмитрием Гордоном. У них есть трое детей - Санта, Алиса, Лиана.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич