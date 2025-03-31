По словам Ксении, она терпела моральное и физическое издевательство.

Жена известного украинского юмориста Евгения Кошевого - Ксения - рассказала об учебе в Москве и унижениях преподавателей.

По словам женщины, она с 10 до 16 лет училась танцам. Однако в учебном заведении РФ были строгие правила, например, преподаватели могли бить палками и унижать.

"Тогда это было нормально, и я понимаю, что мне там дали комплексы, но они дали мне профессию. Мама говорила: "Если хочешь, то можем все бросить". А отстаивать своего ребенка тогда было не принято. Мне бы было плохо от этого. Было очень все сложно", - рассказала Ксения в интервью Славе Демину.

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Она также добавила, что больше всего получала критики из-за своего веса и часто слушала оскорбительные высказывания в свой адрес.

"Я помню, что меня долбили немножко из-за веса. Моя девичья фамилия Стрельцова, то говорили: "Стрельцова, у тебя сало по пяткам течет". Потом одна преподавательница просила показать, что я им. А я достаю и у меня там киви, йогурт, не было булочек, может был банан, но это же фрукт. И она перед всеми детьми так выворачивает этот тормозок и это я до сих пор помню, что я невиновна. Она мне прописывает, что я там ем булки, макароны, а мне было очень стыдно и очень неприятно. Я плакала", - вспомнила жена Кошевого.

Также были и физические издевательства во время занятий, о которых Ксения рассказала так:

"Ты стоишь у станка и надо отводить колено. И она подходит и так тебя шлепает... Ты приходишь домой, а у тебя такой синяк-пятерня".

Напомним, ранее жена Евгения Кошевого призналась, что они с мужем были на грани развода.

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