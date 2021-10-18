Также Ирина Горбачева призналась в любви украинской столице.

Российская актриса и звезда сериала "Чики" Ирина Горбачева, которая в этом году сыграла свадьбу с украинским музыкантом и бывшим солистом группы Quest Pistols Антоном Савлеповым, устроила откровенную фотосессию.

Пикантные снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте такжеУкраинский певец сделал предложение своей девушке на концерте "Скай" (видео)Ирина Горбачева для откровенных кадров выбрала крышу одного из торговых центров Киева. Жена Савлепова предстала в одной лишь блестящей юбке, а грудь прикрыла руками.

Кроме того, артистка, которая в конце 90-х переехала из Донецкой области в Москву, призналась, что обожает украинскую столицу.

"Опять признание в любви к Киеву! Люблю! Обожаю! Людей, улицы, компании, местечки, воздух…. Все, что с тобой связано - это постоянная любовь и настоящая дружба!! Часть моего сердца всегда здесь", — подписала Ирина Горбачева.

"Боже, Ира", "Вау", "Вы потрясающая, среди ненастоящих в наше время", "Какая крутая и красивая съёмка", "О, боги, какая красивая и стильная", — отметили подписчики актрисы.

Ирина Горбачева: личная жизнь

Около года назад стало известно об отношениях актрисы с экс-солистом группы Quest Pistols Антоном Савлеповым. Звездная пара познакомилась на одной из вечеринок.

Через полгода Антон пригласил Ирину сняться в клипе на песню "Тебе 20", но тогда чувств между ними не было. Только во время съемок второго клипа они поняли, что не могут друг без друга. В этом году пара сыграла свадьбу в Турции.

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Автор: Каролина Гайдук