По словам Анастасии, советник ОПУ изгонял бесов.

Супруга советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича рассказала, что он когда-то занимался экзорцизмом.

В интервью Анне Олицкой Анастасия призналась, что ее муж изгонял бесов. Эту историю она слышала лично от него.

"Я слышала от него эту историю. Она давняя, это начало его пути в этой области. Когда я ее услышала первый раз, я, конечно, расспрашивала... Сейчас это не его основная деятельность - изгнание бесов. Скажем, не такими методами", - поделилась Анастасия.

Известно, что Алексей Арестович также увлекается психологией. С 2000 года он проводит разные семинары и лекции по психологии. В одном из интервью он рассказывал, что хорошо на этом зарабатывает. И знания в этой области помогают ему по жизни.

Напомним, ранее Анастасия Арестович рассказала, как супруг делал ей предложение. Оказывается, это произошло спустя две недели после их знакомства. Алексей прямо в подъезде встал перед ней на одно колено и признался в своих чувствах.

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