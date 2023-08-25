Президент Украины Владимир Зеленский во время торжественных мероприятий на День Независимости поразил романтическим поступком. Он подошел к первой леди и хотел поцеловать ей руку. Сначала Елена Зеленская игнорировала мужа, а потом "сдалась".
Жена президента не сдержала эмоции и начала улыбаться. Этот момент заметили пользователи сети, видео с романтическим жестом Зеленского уже стало "вирусным".
Примечательно, что пользователи шутят, что такая реакция первой леди якобы выдает ее "обиду". На фоне того, что на днях Зеленский обнял премьера Дании, а его жена выглядела "недовольной", появилось немало мемов. Сейчас же пользователи пишут, что президент "искупил вину". Также они отмечают:
- "Он управляет страной, а она сердцем"
- "Очень приятно смотреть, как президент чтит и любит свою жену"
- "Какие же они классные, не могу насмотреться!"
- "Она всегда будет его королевой"
- "Желаю всем такой верности своему партнеру".
Зеленский поразил романтическим жестом - видео
Напомним, ранее Зеленская показала, как модно одеваться в 2023 году. Первая леди продемонстрировала костюм с "изюминкой" и очаровала стильным "луком", она получила немало комплиментов в сети.