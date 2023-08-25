На фоне шуток о "ревности" Зеленской президент публично продемонстрировал свои чувства.

Президент Украины Владимир Зеленский во время торжественных мероприятий на День Независимости поразил романтическим поступком. Он подошел к первой леди и хотел поцеловать ей руку. Сначала Елена Зеленская игнорировала мужа, а потом "сдалась".

Жена президента не сдержала эмоции и начала улыбаться. Этот момент заметили пользователи сети, видео с романтическим жестом Зеленского уже стало "вирусным".

Примечательно, что пользователи шутят, что такая реакция первой леди якобы выдает ее "обиду". На фоне того, что на днях Зеленский обнял премьера Дании, а его жена выглядела "недовольной", появилось немало мемов. Сейчас же пользователи пишут, что президент "искупил вину". Также они отмечают:

"Он управляет страной, а она сердцем"

"Очень приятно смотреть, как президент чтит и любит свою жену"

"Какие же они классные, не могу насмотреться!"

"Она всегда будет его королевой"

"Желаю всем такой верности своему партнеру".

Зеленский поразил романтическим жестом - видео

Напомним, ранее Зеленская показала, как модно одеваться в 2023 году. Первая леди продемонстрировала костюм с "изюминкой" и очаровала стильным "луком", она получила немало комплиментов в сети.

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