Американские актеры были замечены на съемочной площадке.

Популярные голливудские актеры Эштон Кутчер и Мила Кунис, которые в 2015 году сыграли свадьбу, снимутся в украинской комедии "Любовь и блогеры".

Звездная пара была замечена возле фургона, их сопровождала охрана. Видео со звездами опубликовал Люкс ФМ на своем YouTube-канале.

Читайте такжеЛилия Ребрик похвасталась подтянутой фигурой в шелковом платье (фото)Известно, что сейчас проходят съемки фильма "Любовь и блогеры", продюсерами которого стали телеведущий Владимир Остапчук и блогер Евгений Таллер.

Украинцы смогут оценить картину весной 2022 года. К фильму присоединились такие культовые актеры, как: Ольга Сумская, Назар Задприпровский, Екатерина Кистень. Более того, в фильме появятся любимые блогеры.

Владимир Остапчук решил высказаться по поводу этой ситуации.

"Сегодня с утра просто разрывается телефон и Директ с просьбой прокомментировать новость о том, что в фильме "Любовь и Блогеры" снимаются Эштон Кутчер и Мила Кунис. Мы с Евгением Таллером пока никаких комментариев дать не можем. Благодарю", — отметил он.

Однако многие подписчики не верят, что на видео американские актеры: "Видно же, что это не он, максимум дублёр", "Это не он", "Этот чувак похож на какую-то потрёпанную жизнью версию Кутчера, если бы он жил в селе где-то в Украине всю жизнь".

Отметим, Мила Кунис – американская актриса с украинскими корнями. Сейчас ей 38 лет. Она родилась в Черновцах, но в восьмилетнем возрасте с семьей эмигрировала в Америку. Известна благодаря ролям в таких фильмах: "Черный лебедь", "Секс по дружбе", "Очень плохие мамочки" и другие.

Эштон Кутчер – американский актёр, ведущий, продюсер и инвестор. Он родился в городе Сидар-Рапидс в штате Айова, 7-го февраля ему исполнилось 43 года. Известен благодаря ведущим ролям в фильмах "Больше чем любовь", "Однажды в Вегасе", "Киллеры" и другие.

Напомним, ранее УНИАН писал, что актеры Мила Кунис и Эштон Кутчер потроллили хейтеров видео в ванной.

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Автор: Каролина Гайдук