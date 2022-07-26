Первая леди очень переживает за своих детей.

Вот уже пять месяцев в Украине длится полномасштабная война, которую 24 февраля развязала Россия. Оккупанты пришли на нашу землю не только уничтожать ее, но и убивать мирное население.

За это время погибли уже много мирных жителей, военных и детей. Конечно, все эти трагедии оставят отпечаток в жизни каждого украинца.

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала и о своей боли, которую испытывает за время войны. Она призналась, что ее постоянно преследует страх за жизни своих детей. У нее есть ощущение, что им грозит опасность.

"Как первая леди, я знаю, что все наши дети в опасности. Но как мама постоянно думаю о своих. Переживание за детей – это моя боль, которую я несу, но она такая же, как и у других мам в Украине", - написала Зеленская в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее Елена Зеленская и Джилл Байден вышли в свет в сине-желтых образах. Таким образом они решили поддержать нашу страну и выразить солидарность с украинским народом.

Вас также могут заинтересовать новости: