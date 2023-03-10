Первая леди посетила женский саммит.

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Объединенные Арабские Эмираты - там она побывала на женском саммите Forbes 30/50, где презентовала свою Фундацию.

"С каждым днем украинского в мире становится все больше, поэтому должно увеличиться и мировое в Украине. Потому что сотрудничество - всегда двустороннее движение", - сказала первая леди.

Для выхода в свет она выбрала стильный черный классический костюм-тройку с брюками-палаццо. Судя во всему, эти брюки любимые у жены президента. Также она надела молочную рубашку с острым воротником. Дополнили образ минималистичные золотые серьги и брошь.

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Стиль Елены Зеленской

Первая леди неоднократно вызывала бурные обсуждения своего внешнего вида на важных мероприятиях международного уровня. Елена Зеленская умеет стильно одеваться и сочетать элементы гардероба.

В создании образов ей помогает стилист - он у них с президентом один на двоих. Как известно, оплачивают знаменитые супруги специалиста с личных средств. Зеленская придерживается классического стиля и кэжуал-стиля, носит платья миди, брючные костюмы, пиджаки, однотонные блузки. Чаще всего первая леди поддерживает украинские бренды.

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