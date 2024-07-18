Он осудил беглянку, которая призывала к миру с РФ.

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк резко высказался о певице-предательнице Ани Лорак, которая на днях сделала одиозное заявление о мире в мире. Знаменитость убежден, что беглянка должна понести наказание за свои поступки последних лет.

Недавно предательница выступала на пророссийском фестивале в Беларуси. Там она заявила, что самой большой ее мечтой является "мир во всем мире". Вместе с ней на пропагандистский концерт прибыла еще одна предательница-путинистка Таисия Повалий.

Кондратюк отреагировал на это и обратился к опальным певицам. Он посоветовал фанаткам Путина говорить о так называемом "мире" и "дружбе соседних стран" на оккупированных территориях под обстрелами. Там, по мнению Игоря, эти призывы будут наиболее "ощутимы". В дополнение, продюсер отметил, что Повалий и Лорак ничего, кроме денег не нужно, поэтому они пытаются всячески получить как можно больше кровавых рублей.

"То, что я вижу - паршиво. Они выступали от себя, а не от Украины. И они не могли не приехать, потому что их пригласил один диктатор, а они живут на родине другого диктатора. Какой-то бред о "дружбе народов", то пусть она приедет в Курахово и посидит, послушает, как звучит "дружба народов". И что это не совсем так, как они поют. Две паскудные русские потаскухи, российские гражданки. Это дерьмо, которое поет", - высказался Кондратюк.

Продюсер убежден, что украинские беглые певцы не имеют права больше ступать на украинскую землю. А лично ими должна заниматься СБУ. Обе Z-патриотки, отмечает Игорь, должны понести уголовное наказание.

"Когда человек - предатель, то безразлично, что он делает. Этот человек должен быть осужден, если он приедет в Украину и получить срок или предатели, которые спрятались в России, то на них нет управы. Не могу обижаться, оно глупое. Бог Лорак вообще дал связки и на том закончил ее создание. Пусть поет, что хочет. Мы должны о них забыть, лишить званий и СБУ должно понимать, что те фразы, которые они говорили, тянут на нормальный срок", - отметил знаменитость.

Напомним, ранее Павел Зибров резко высказался о запроданной Ани Лорак и обратился к президенту.

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