Отношение к роману-антиутопии автор выразил в неопубликованных ранее стихотворениях.

Писатель Энтони Берджесс не хотел, чтобы люди читали его роман "Заводной апельсин", который принес ему мировую популярность.

Читайте такжеРианна выпустит кулинарную книгу вместо музыкального альбомаОтношение к роману-антиутопии он выразил в неопубликованных ранее стихотворениях, которые были обнаружены в Манчестере в Международном фонде Энтони Берджесса, пишет 112.ua со ссылкой на dazeddigital.

В тексте найденного "Сонета для колледжа Эмери" Берджесс призывает студентов учебного заведения отказаться от чтения книги:

"Совет: не читайте / "Заводной апельсин" — это мерзкая мешанина. / Выдуманные слова, которые кусаются, дерутся и истекают кровью. / Я писал книги куда лучше… Да и другие люди, конечно, тоже. / Прочтите "Гамлета", Шелли, Китса, "Доктора Живаго".

Он также ссылается на роман в другом неопубликованном стихотворении, озаглавленном "Эссе о цензуре", которое датируется 1989 годом: "Книга опасна, книга может убить: Это текст, над которым я размышляю каждый день...".

Берджесс, умерший в 1993 году, стал известен как писатель после публикации в 1962 году книги "Заводной апельсин", характеризующейся исследованием нравственности и антиутопическим изображением наркотиков, музыки и насилия. Эта книга вдохновила Стэнли Кубрика на создание в 1971 году одноименной культовой экранизации, которая вызвала много споров из-за сцен насилия и откровенно сексуального характера.

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Автор: УНИАН