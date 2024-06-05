Экс-премьер Национальной оперы Украины, артист балета, муж примы Екатерины Кухар Александр Стоянов шокировал своим заявлением поклонников.
В своем Instagram танцовщик опубликовал пост, в котором рассказал о своем решении уйти со сцены. По словам Стоянова, это уже официально, что он решил завершить балетную карьеру. Однако он намекнул, что возможно еще вернется к творчеству и поклонники увидят его на большой сцене.
"Официально завершил со сценой... Хотя, может, как Тайсон? Через...", - написал под фото знаменитость.
Поклонники были удивлены и даже расстроены таким заявлением артиста балета. Они просят его не прекращать выступления и обязательно вернуться в театр.
- "Никаких закончил! Как Тайсон 100%!"
- "Это такая шутка?"
- "Ужас! Новости за новостями..."
В то же время Екатерина Кухар прокомментировала слова мужа и не была многословной. В комментариях под его фото она оставила лишь несколько точек.
Напомним, ранее Екатерина Кухар рассказала об отношениях с мужем. Хореограф объяснила свое отношение к решению Александра Стоянова не отказываться от русской культуры.