Прима уже успела отреагировать на заявление мужа.

Экс-премьер Национальной оперы Украины, артист балета, муж примы Екатерины Кухар Александр Стоянов шокировал своим заявлением поклонников.

В своем Instagram танцовщик опубликовал пост, в котором рассказал о своем решении уйти со сцены. По словам Стоянова, это уже официально, что он решил завершить балетную карьеру. Однако он намекнул, что возможно еще вернется к творчеству и поклонники увидят его на большой сцене.

"Официально завершил со сценой... Хотя, может, как Тайсон? Через...", - написал под фото знаменитость.

Видео дня

Поклонники были удивлены и даже расстроены таким заявлением артиста балета. Они просят его не прекращать выступления и обязательно вернуться в театр.

"Никаких закончил! Как Тайсон 100%!"

"Это такая шутка?"

"Ужас! Новости за новостями..."

В то же время Екатерина Кухар прокомментировала слова мужа и не была многословной. В комментариях под его фото она оставила лишь несколько точек.

Напомним, ранее Екатерина Кухар рассказала об отношениях с мужем. Хореограф объяснила свое отношение к решению Александра Стоянова не отказываться от русской культуры.

Вас также могут заинтересовать новости: