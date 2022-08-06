Ограничения, которые не менялись десятками лет, снимут с 2023 года.

Уже с 2023 года участницами конкурса "Мисс Вселенная" смогут быть замужние девушки, беременные и мамы. Об этом сообщил оргкомитет "Мисс Украина Вселенная" в своем Instagram.

Сообщается, принимать участие в кастинге украинки, которые ждут или воспитывают ребенка, а также девушки, которые были в браке или состоят в нем на момент подачи заявки, смогут уже со следующего года.

"Мы невероятно счастливы этим новостям, ведь теперь у нас будет возможность приветствовать в нашей семье "Мисс Украина Вселенная" еще больше целеустремленных женщин!", - прокомментировали в оргкомитете.

Отметим, скандалов на почве вышеупомянутых ограничений в конкурсе было очень много. Например, в 2018 гору в конкурсе красоты "Мисс Украина-2018" победила Вероника Дидусенко. Уже на следующий день после победы выяснилось, что она скрыла от оргкомитета конкурса свое замужество и рождение ребенка. Ее лишили титула и отобрали корону. Сама же Вероника подала на организаторов в суд. Глава конкурса красоты 2018 Виктория Киосе отметила, что правила едины для всего мира и не менялись уже более 70 лет.

Напомним, Украина просит организаторов "Мисс Вселенная" отстранить россиянку от конкурса.

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