«Мисс Украина-2018» Вероника Дидусенко: Крупные конкурсы красоты дискриминируют женщин. И это нужно изменить

«Мисс Украина-2018» Вероника Дидусенко, которую после победы в конкурсе дисквалифицировали из-за наличия ребенка, в интервью УНИАН рассказала, как после скандала трехлетней давности она борется за права женщин, сколько стоит подготовка к конкурсам красоты и можно ли купить призовое место.

Вероника, вы участвовали в конкурсе красоты «Мисс Украина-2018». Расскажите, как проходила ваша подготовка, и сколько в целом стоит участие?

Очень хороший вопрос. У всех по-разному. Чаще всего, подготовка для участницы ничего не стоит. То есть, абсолютно все для нее делают организаторы, спонсоры конкурса.

У «Мисс Украина» огромное количество спонсоров, которые хотят быть частью конкурса красоты, как и в «Miss World», «Miss Universe», «Miss International and Miss Earth». Много кто хочет быть спонсором этих конкурсов, так как они имеют глобальное влияние. Финал конкурса «Мисс Мира» смотрят около 900 млн человек! И многие компании хотят стать спонсорами конкурса и получить промоушн.

В моем случае мне ничего не далось просто так. Я всегда много тренируюсь — и когда нахожусь в Украине, и за ее пределами. Это, в принципе, было частью моей работы модели. Труд непростой - ранние подъемы и поздний отбой, бесконечные мейки, прически, съемки… Но к «Мисс Украина» я готовилась с особенным трепетом: занималась спортом, сидела на диетах, разные процедуры, уход. Конечно же, каких-то денег это стоило.

Но если вы и так от природы богиня, у вас все отлично с фигурой и лицом, тогда это стоит нисколько. Талант всегда побеждает.

Правда ли, что на «Мисс Украина» можно купить первое и второе место? Это дорого? Купить призовые места на «Мисс мира» сильно дороже?

Это вообще не правда. Ни «Мисс Мира», ни «Мисс Украина» нельзя купить. Я знаю, что с 2015 года по 2018 год «Мисс Украина» были абсолютно честные конкурсы. Как дела обстоят сейчас, я не интересовалась.

Могу сказать о себе. Я не покупала место на «Мисс Украина». Покупка мест — вообще не моя история.

Самое важное для победы в этом конкурсе даже не внешность. А ум, профессионализм и социальная ответственность, социальные проекты, которые вы реализуете. Поэтому купить место нельзя, можно только быть талантливым, умным и желающим реализовывать благотворительные идеи, благотворительные проекты. Я убеждена, что чем человек трудоспособнее, трудолюбивее, тем больше благ от жизни он получает.

Как конкурс и дальнейшая дисквалификация повлияли на вашу жизнь?

Моя жизнь точно поменялась. По насыщенности и темпу она стала немного спокойнее и медленнее, так как вместо модельного бизнеса я начала заниматься социальными проектами. В моей жизни стало больше интеллектуальной работы, креатива, коммуникации с разными людьми, и меньше перелетов, смен мест, стран и городов.

Добавилось качество. Потому что сейчас я занимаюсь более интересными вещами, нежели до дисквалификации с конкурса «Мисс Украина». После дисквалификации у меня появилось два социальных проекта - большая глобальная социальная кампания #RightToBeAMother и проект «Young Einsteins», которым я планирую заниматься в ближайшее время.

Вы недавно отправили официальное письмо генеральному директору организации «Мисс Мира» с просьбой пересмотреть условия конкурса. Что именно вы хотели пересмотреть?

Правила «Мисс Мира» и всех, связанных с ним, конкурсов — архаичны. Они запрещают замужним женщинам, разведенным, которые имеют детей, или которые когда-либо были беременны, а также женщин, которые потеряли ребенка, и даже вдовам участвовать в конкурсах. Это немыслимые вещи в 21 веке!

Цель #RightToBeAMother — заставить крупнейшие в мире конкурсы красоты пересмотреть и изменить эти правила. Поскольку это дискриминация женщин по признаку материнства или замужества.

И какой ответ вы получили?

К сожалению, Джулия Морли не отвечает. Но в этом году конкурсу «Мисс Мира» исполняется 70 лет, и у нас очень большие планы на эту дату. У нас хорошая глобальная стратегия. Поэтому я очень надеюсь, что в этом году нам все наконец-то удастся!

В своем Instagram вы выкладываете много фотографий из путешествий. Как сейчас выбираете место отдыха для семьи в связи, учитывая пандемию?

Я много путешествую по работе, например, в сентябре я была в Милане. А для отдыха с семьей я выбираю места, которые были бы, в первую очередь, комфортными для моего сына. В последнее время это теплые и ближние страны, такие как Турция и Египет, которые всегда удобные и очень понятные для детей. Там можно расслабиться самому, и ребенку будет интересно.

Конечно, выбирая страну, ориентируюсь на недлительный перелет и соблюдение там карантинных норм (есть ли в отеле санитайзеры, дезинфекторы, маски, хорошая влажная уборка). Это для меня сейчас очень важно.

Вы сказали, что в сентябре были по работе в Милане. Насколько карантин повлиял на количество работы вне Украины?

На самом деле, все модели, включая меня, сейчас находятся без работы. Есть некоторое, ограниченное количество съемок. Но это абсолютно не те объемы, к которым мы привыкли. Поэтому карантин повлиял негативно. Но есть время поучиться чему-то новому. К примеру, сейчас прохожу курсы в Гарварде. Мне это безумно интересно. Еще доучиваю языки — испанский и французский.

Какое образование получаете в Гарварде?

Это онлайн курс, на три месяца обучения. Одна ступень – полтора месяца. Всего – две ступени. Это как летняя школа. Курс называется «Лидерство и этика». И его темы очень резонируют с тем, чем я занимаюсь, с моей социальной кампанией #RightToBeAMother. Курс мне безумно помогает и очень нравится. Буквально через несколько недель получу сертификат.

#RightToBeAMother сначала была просто инициативой, а летом 2020 года вы трансформировали ее в общественную организацию. В этом была необходимость?

Да, летом 2020 года #RightToBeAMother официально стала общественной организацией. В принципе, это был логичный шаг, потому что нашему движению уже почти три года, и я бы хотела, чтобы оно получило официальный статус. На самом деле, структура #RightToBeAMother и ее команда какими были, такими и остались.

Сама кампания #RightToBeAMother — это невероятный шаг в борьбе за защиту прав женщин. Такой же важный, как движение суфражисток в Великобритании в 30-х годах, которые добились для каждой женщины права голосовать на выборах. Они боролись за то, чтобы женщины могли работать, за одинаковые зарплаты, за то, чтобы они могли быть владелицами бизнесов, абсолютно - финансово, экономически и социально - независимыми. Чтобы, если ты не замужем, это не было клеймом.

Поэтому моя кампания — это отражение и некое эхо. В наше время все мы, в основном, в развитых странах, понимаем, что женщина имеет право работать, имеет право быть президентом, премьер-министром, владелицей крупного бизнеса, астронавтом, летчицей...

То есть, конкурсы красоты навязывают женщинам другие стандарты?

Все мы прекрасно понимаем, что женщина может все. Но крупные конкурсы красоты, такие как «Мисс Мира», думают, что они могут навязывать правила, что женщинам нельзя быть замужем и быть «Мисс Мира».

Поэтому кампания #RightToBeAMother — это шаг за становление социального статуса женщины как равной мужчине. Это невероятно важный шаг в гендерном равенстве, в эволюции гендерного равенства.

Для многих моя дисквалификация на «Мисс Украина» была огромным шоком. До сих пор тысячи женщин поддерживают меня, делятся своими историями, как они мечтали о конкурсе или о работе, куда не могли попасть из-за статуса жены, матери. Или рассказывают о том, как столкнулись с дискриминацией на рабочем месте: когда у женщины зарплата меньше, чем у мужчины, при том, что они выполняют одинаковые обязанности… Это не нормально! И я решила, что нужно бороться за права каждой из нас. Это фундаментальные права, которые должны быть у каждого человека.

Диана Могилевич

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter