Также он показал совместное фото с женой.

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный трогательно поздравил свою супругу Елену с днем рождения. В этот знаменательный день он опубликовал пост в соцсетях, посвященный своей жене.

Залужный написал, что очень любит свою супругу и не представляет, какой бы была его жизнь, если бы не она.

"Просматривая наши семейные фото, я понял очень важную вещь. У тебя совсем нет собственных фото, за большой редкостью, где тебя снимал я. Это лишь несколько снимков, где ты выглядишь совсем непривычно. Только миллион фото, где мы вместе. И так оно и есть. Трудно даже представить как бы сложилась моя жизнь без тебя и насколько тяжело тебе всегда было быть рядом. Люблю тебя безгранично. Спасибо тебе за все. C днем рождения", - написал Валерий Федорович.

Видео дня

Такой пост он сопроводил фото, на котором пара позирует на фоне Биг-Бена в Лондоне.

Отметим, пара вместе уже 20 лет. Они воспитывают двух дочерей. Старшая - военнослужащая, младшая планирует стать врачем.

Напомним, ранее жена Залужного в трендовом костюме произвела фурор.

Вас также могут заинтересовать новости: