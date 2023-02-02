Лорак родилась и выросла в Украине, но строить карьеру поехала в Россию.

Ани Лорак - российская певица. Некоторые считали ее украинской, ведь родилась она в городе Черновцы, и начинала свою музыкальную карьеру именно здесь, но в определенный момент переехала в Москву и начала сотрудничество с Филиппом Киркоровым.

Карьера Ани Лорак

В Украине Лорак была одной из самых узнаваемых и желанных артисток, если говорить о жизни до 2014 года. Тогда она и собирала огромные концертные залы, и песни ее звучали практически "из каждого утюга", и ей доверили представлять Украину на конкурсе песни "Евровидение-2008".

Стоит отметить, что Лорак - обладательница премий "Золотой граммофон", "Певица года", "Золотая шарманка", "Человек года", "Песня года" и многих других. Также на ее счету пять "Золотых дисков" за песни на украинском и английском языках: "Там де ти є…", "Мрій про мене", "Ані Лорак", "Smile", "Розкажи". Видимо, этого артистке для полного счастья было мало, и она отправилась покорять Москву.

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Что Ани Лорак говорит о войне в Украине

Еще с 2014 года знаменитость демонстрировала свою позицию, стараясь усидеть на двух стульях. Она продолжала выступать на территории России, зарабатывая кровавые рубли, и лишь изредка вспоминала о своей настоящей родине. Как правило, все концерты (а их было не так много) на территории Украины, и все попытки Лорак вернуть своих украинских слушателей, заканчивались бойкотами.

После 24 февраля 2022 года, когда Россия полномасштабно напала на Украину и начала убивать мирных людей, певица долгое время молчала. Затем она на какое-то время пропала из медиапространства, появившись лишь под конец года со смелым заявлением - она якобы готовила проекты, и готова с новой силой вернуться в музыку, чтобы "нести любовь через свое творчество".

На Новый год звезда сделала пост, где рассказала о брате, вынужденном скрываться от бомб в подвале. И в публикации нет ни единого упоминания о том, что бомбы на мирные дома направляет именно Россия.

"Прошлая ночь для меня — раздвоенность чувств. Мне было больно общаться с братом в то время как он прятался в подвале с бутылкой Jack Daniels под звуки бомб. Страх, гнев и бессилие от всей этой ситуации затмили момент, который должен стать праздником. Всем сердцем надеюсь, что этот новый год принесет нам возможность снова объединиться за столом с самым главным, что у нас может быть — с нашими семьями", - написала уроженка Черновцов.

Реакция соцсетей на Ани Лорак

Многие слушатели музыки Лорак в Украине и по всему миру из-за этой ее позиции превратились в хейтеров и бывших поклонников. Раньше практически под каждым ее постом можно было найти сотни гневных комментариев о том, что Лорак - предательница, которой не место ни на какой сцене. Но артистка решила сделать себе "красивый" профиль, поэтому весь негатив на ее странице тщательно чистят. Вот один из комментариев, который удалось увидеть до "фильтрации":

"Я не понял, для Украины аккаунт отключили? Раньше тут все посты были про Славу Украине и сплошные оскорбления. Заходил в комменты поугарать. Под последними постами почти все это исчезло. Так скучновато", - написал один из пользователей.

Напомним, в Чехии и Германии отменили концерты путинистки Ани Лорак.

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