Фото инстаграм Екатерины Репяховой

Жене украинского певца Виктора Павлика - Екатерине Репяховой - сделали операцию.

Девушка долгое время интриговала и не называла причину хирургического вмешательства. Сначала показывала подписчикам в Instagram, как готовится к серьезной процедуре и публиковала видео из больницы. А потом показала видео из операционной, где она лежит под наркозом, отметив, что не помнит, как ее снимали на камеру.

Скриншот сторис Екатерины Репяховой

Но после операции все же вышла на связь с подписчиками и рассказала все подробности.

Видео дня

"Операция длилась почти два часа, мама уже волновалась. У меня была пластика, а также лечение эрозии шейки матки. На каждые 15 тысяч эрозий одна перерастает в рак. Поэтому, девушки, заботьтесь о себе и живите свою лучшую жизнь", - написала Екатерина.

Скриншот сторис Екатерины Репяховой

Также жена певца рассказала, как чувствует себя. В частности, она отметила, что операция прошла хорошо и легче для нее, если сравнивать ринопластику, которую она делала раньше.

"Я уже почти отошла от наркоза. Намного легче, чем после ринопластики. Хотя в голове еще кружится, но главное, что есть кофе", - прокомментировала она.

Скриншот сторис Екатерины Репяховой

А еще блогерша назвала сумму такого хирургического вмешательства.

"Если одна пластика, то 18 тысяч. У меня все обошлось в 95 тысяч гривень", - написала девушка.

Напомним, ранее Екатерина Репяхова раскрыла стоимость своей ринопластики.

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