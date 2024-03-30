Она говорит, что чувствует себя хорошо.

Жене украинского певца Виктора Павлика - Екатерине Репяховой - сделали операцию.

Девушка долгое время интриговала и не называла причину хирургического вмешательства. Сначала показывала подписчикам в Instagram, как готовится к серьезной процедуре и публиковала видео из больницы. А потом показала видео из операционной, где она лежит под наркозом, отметив, что не помнит, как ее снимали на камеру.

Но после операции все же вышла на связь с подписчиками и рассказала все подробности.

Видео дня

"Операция длилась почти два часа, мама уже волновалась. У меня была пластика, а также лечение эрозии шейки матки. На каждые 15 тысяч эрозий одна перерастает в рак. Поэтому, девушки, заботьтесь о себе и живите свою лучшую жизнь", - написала Екатерина.

Также жена певца рассказала, как чувствует себя. В частности, она отметила, что операция прошла хорошо и легче для нее, если сравнивать ринопластику, которую она делала раньше.

"Я уже почти отошла от наркоза. Намного легче, чем после ринопластики. Хотя в голове еще кружится, но главное, что есть кофе", - прокомментировала она.

А еще блогерша назвала сумму такого хирургического вмешательства.

"Если одна пластика, то 18 тысяч. У меня все обошлось в 95 тысяч гривень", - написала девушка.

Напомним, ранее Екатерина Репяхова раскрыла стоимость своей ринопластики.

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