Жена украинского певца Виктора Павлика показала, как она выглядит после пластики. Екатерина Репяхова восстанавливается после операций, на ее лице появились синяки и отеки.
На своей странице в Instagram жена Павлика делится впечатлениями от пластики и не скрывает свою внешность. Известно, что Репяховой делали ринопластику и липофилинг подбородка.
В клинике жена Павлика решила не терять время. Прямо в палате она давала интервью вместе со своим мужем. Все это Репяхова показывала в соцсетях.
Сейчас ее уже выписали домой. По словам Репяховой, она давно не спала настолько хорошо, ведь начала дышать носом. Также жена Павлика рассказала, что она остается одна, ведь певец едет в Италию, а своего сына она отдала маме.
Сам Павлик, судя по всему, до сих пор не очень одобряет поступок жены. Ранее она признавалась, что певец был против и даже не хотел идти к ней в больницу. Сейчас Павлик шутит над Репяховой и о том, как она выглядит.
Напомним, ранее Репяхова рассказала, как она перенесла операции. Ей подкорректировали ее нос и добавили немного жира в подбородок.