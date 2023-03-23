Репяхова сделала себе сразу несколько пластических операций.

Жена украинского певца Виктора Павлика показала, как она выглядит после пластики. Екатерина Репяхова восстанавливается после операций, на ее лице появились синяки и отеки.

На своей странице в Instagram жена Павлика делится впечатлениями от пластики и не скрывает свою внешность. Известно, что Репяховой делали ринопластику и липофилинг подбородка.

В клинике жена Павлика решила не терять время. Прямо в палате она давала интервью вместе со своим мужем. Все это Репяхова показывала в соцсетях.

Видео дня

Сейчас ее уже выписали домой. По словам Репяховой, она давно не спала настолько хорошо, ведь начала дышать носом. Также жена Павлика рассказала, что она остается одна, ведь певец едет в Италию, а своего сына она отдала маме.

Сам Павлик, судя по всему, до сих пор не очень одобряет поступок жены. Ранее она признавалась, что певец был против и даже не хотел идти к ней в больницу. Сейчас Павлик шутит над Репяховой и о том, как она выглядит.

Напомним, ранее Репяхова рассказала, как она перенесла операции. Ей подкорректировали ее нос и добавили немного жира в подбородок.

Вас также могут заинтересовать новости: