В машину актрисы врезалось другое авто.

Украинская актриса Наталка Денисенко пожаловалась на досадный инцидент. В ее машину врезался джип. О ДТП она узнала уже впоследствии.

К счастью, тогда актрисы не было в авто. Ее машина стояла возле дома, в Киеве. Сама Денисенко на тот момент была в Барселоне. Впрочем, это не спасло актрису от проблем. Когда она вернулась домой, ей пришлось решать немало вопросов.

В Stories она рассказала, что у водителя, который врезался в ее авто, нет страховки. Из-за этого вопрос ремонта и компенсации может затянуться. Оформления документов придется ждать несколько месяцев.

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"Пока меня не было дома, в мою машину врезался джип, за рулем был инвалид. У него нет страховки. А чтобы получить страховку, чтобы я могла отремонтировать машину, нужно сделать кучу документов и ждать еще три месяца эту страховку", - рассказала Денисенко.

На видео она показала последствия ДТП. Ее машину сильно повредили. Однако багажник открывается даже несмотря на вмятины. Поэтому Денисенко не сильно расстраивается.

Наталья Денисенко рассказала о ДТП - видео

Напомним, ранее звезда "Крепостной" Наталья Денисенко показала, как она выглядела в 14 лет. Артистка поделилась снимками со своей подругой детства.

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