Артистка поделилась снимками со своей подругой детства.

Украинская актриса Наталка Денисенко поделилась с подписчиками архивными снимками. На этом фото ей 14 лет. Там она позирует вместе со своей подругой. Также она показала новое фото с той же подругой, ведь их дружба длится уже два десятка лет.

"Мы тогда. Здесь нам 14 лет", - написала под фото Денисенко.

На архивном снимке Наталка позирует в синем коротком платье с вырезами на плечах. Волосы у нее аккуратно собраны сзади. Подруга одета в белое платье, ее волосы распущены.

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Следует отметить, что на фотографиях с разницей в 19 лет Денисенко практически не изменилась - она везде выглядит ухоженно, молодо и радостно.

Чем сейчас занимается Наталка Денисенко

После того, как началась полномасштабная война, муж Наталки, актер Андрей Фединчик отправился на фронт. Там он находится по сей день, лишь изредка приезжая домой к жене и сыну.

В одном из интервью Денисенко говорила, что до войны она с мужем думала о пополнении, однако сейчас этот вопрос поставлен на паузу. Наталка занимается воспитанием единственного сына. Недавно она подарила свой голос персонажу "Мавки".

Также УНИАН писал, что Наталка Денисенко снялась в клипе молодой украинской группы.

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