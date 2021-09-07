Телеведущий поделился роликом в своем Instagram.

Украинский хореограф Влад Яма опубликовал в Instagram видео, которое снял с блогером из TikTok Дашей Евтух.

Девушка, которая запомнилась пользователям сети роликом с лошадью, решила повторить такой эксперимент и с Владом. Она на камеру рассказывала, какого жеребца нашла, да еще и с блестящей лысиной.

"Это истерика", - подписал ролик Влад.

При этом фолловеры раскритиковали поведение девушки. Они считают, что это уже не смешно.

"Перебор. За гранью дозволенного", "Это только мне не смешно, а стыдно почему-то за ее слова?", "Ну, ее хит с западным акцентом и "кобыло-конякой" постепенно выходит из моды", - пишут поклонники в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич