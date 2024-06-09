Актер поделился, сколько денег тратит в месяц в США.

Известный украинский актер Дмитрий Ступка, который ранее рассказал, когда планирует свадьбу с новой возлюбленной, уже несколько лет живет за океаном, в США. Знаменитость поделился, чем зарабатывает в Америке, и сколько тратит на жизнь.

В интервью для OBOZ.UA актер признался, что сейчас у него нет постоянной работы и дохода. Как отметил Ступка, в Америке сложно найти работу без иностранного диплома и идеального владения английским языком. Однако он имеет несколько подработок, за счет которых обеспечивает себе жизнь:

Есть разные подработки: работаю ведущим, снимаюсь в рекламах, в эпизодах. Пробуем заниматься каким-то бизнесом - покупаем товары, которые перепродаем через Интернет. Но в целом с работой сложно. Видео дня

По его словам, жизнь за океаном очень дорогая. В частности, большие деньги нужны для оплаты за парковку, страхование, бензин и продукты. Также он добавил, что цены на обыденные вещи значительно отличаются с украинскими.

"Могу так сказать: 100 долларов здесь - как 100 гривен у нас. Сходить в магазин, купить самые необходимые продукты - макароны, рис, какие-то овощи, колбаску - это минимум 100 долларов. Здесь обычная буханка хлеба может стоить 5 долларов. Если перевести на наши деньги, понимаете, какие цены?" - указал Ступка.

К слову, еще до полномасштабного вторжения в Украину, в 2021 году Дмитрий вместе с семьей выехал за границу на зимний период. Тогда семья не планировала оставаться в Америке навсегда, однако сложилось иначе, и актер живет уже 3 года в США.

Напомним, ранее Дмитрий Ступка ответил, как реагирует на хейт относительно отсутствия в Украине во время войны.

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