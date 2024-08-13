По словам ведущего, она сейчас в интересном состоянии.

Украинскую певицу Надю Дорофееву заподозрили в беременности. Поклонники часто поговаривают, что артистка вот-вот родит первенца. Однако на этот раз свои предположения относительно пополнения в семье артистки и ресторатора Миши Кацурина высказал ведущий Артур Адамов.

По его словам, Надя скрывает, что сейчас в положении. Поэтому и в новом клипе на песню "Нитроглицерин" решила не показывать себя.

"Все клипы, которые выпускала Надя Дорофеева, они были с ее участием, а этот последний клип, ее там нет. Я думаю, что это, возможно, связано с тем, что она в интересном положении и именно сейчас танцевать ей в клипах вообще не ок", - отметил Адамов в программе "Люкс Фм".

Реакция Нади Дорофеевой

Интересно, что сама Дорофеева уже успела ответить на эти предположения. Она отметила, что ее отсутствие в клипе - это вовсе не об ожидании первенца, а желание показать зрителям талантливую танцовщицу.

"Нитроглицерин" - первая видеоработа без меня в кадре ... Почему? Я сильно уважаю талантливых людей. Для меня чрезвычайно важно подсвечивать их, а они в свою очередь усиливают меня. С Мариной мы очень давно знакомы и много сотрудничаем, она одна из самых мощных украинских танцовщиц и хореографов, которая всегда имеет свое особое видение. Когда я думала, каким может быть "Нитроглицерин", поняла, что вижу там именно ее, как главную героиню. Я ей позвонила, рассказала о песне и сказала: "Хочу, чтобы ты была в этом видео и делала все, что ты хочешь", - пояснила Надя.

К слову, в июле 2023 года Надя Дорофеева вышла замуж за ресторатора Мишу Кацурина. От первого брака с Дашей Кацуриной у мужчины есть двое детей: дочь Александра и сын Иван.

Напомним, ранее Надя Дорофеева попала в больницу и пожаловалась на проблемы со здоровьем.

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