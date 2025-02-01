Анна Борисюк рассказала о неприятном инциденте в университете.

Дочь известных украинских актеров Ольги Сумской и Виталия Борисюка - 22-летняя актриса Анна Борисюк - заявила, что стала жертвой домогательств со стороны преподавателя. Произошло это в Киевском университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, в котором училась девушка до 2023 года.

В своем Instagram Борисюк опубликовала видеозаявление одной из бывших студенток этого вуза, которая обвинила в сексуальных домогательствах и психологическом насилии украинского актера и преподавателя Юрия Высоцкого. Она поддержала девушку и подчеркнула, что она, к сожалению, такая не одна.

Звездная дочь коротко указала, что также стала жертвой насилия со стороны мужчины, но в подробности вдаваться не стала. Она написала: "Эта боль до сих пор преследует и меня. Спасибо, что я с ней не наедине". Высоцкого, кстати, ранее также обвинила в домогательствах известная украинская актриса Екатерина Тышкевич.

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Сейчас Анна считает, что университет со всеми его порядками нужно ликвидировать. По ее словам, вуз негативно повлиял на ее жизнь, она, мол, "потеряла себя там".

"Мораль этого университета не подлежит изучению. Изучены должны быть способы быстрой ликвидации подобных "учебных эпидемий", чтобы обеспечить безопасность студентов, которые проносят полученные травмы сквозь жизнь без понимания своего "я". Я себя там потеряла, почувствовала тот мрак, к которому даже прикипела, перешла в фазу вечного сна, от которого невозможно было проснуться. Да, это жесткая школа жизни, в каком-то смысле я обнулилась там", - написала актриса.

Бывшая студентка добавила, что в сложный период ее спасли сильные люди и однокурсники. Именно благодаря им она продолжала обучение в вузе и старалась не сбавлять темп.

Напомним, ранее Женя Фешак рассказал о домогательствах режиссера, когда ему было 19 лет. Ведущий рассказал историю, которая произошла, когда он только начинал свою карьеру.

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