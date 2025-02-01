Елена Хохлаткина рассказала, что получала неприличные предложения трижды.

Народная артистка Украины Елена Хохлаткина, которая снималась в картинах "Конотопская ведьма", "Вкус мести", "Авантюра на двоих", стала жертвой домогательств в театре. Произошло это, когда актриса театра и кино только начинала свою звездную карьеру.

В своем Facebook знаменитость рассказала, что в юные годы была безумно влюблена в театр. Она верила всем, кто был старше и опытнее ее, и считала их чуть ли не богами.

"Они - боги, они - небожители, они знают лучше, они делают все правильно, они научат тебя как стать, быть актером", - думала в прошлом Хохлаткина.

Видео дня

Елена Анатольевна отметила, что за кулисами театра происходит целая жизнь, которая формирует личность актеров. По ее словам, от того, кто будет рядом, зависит становление, развитие, мировоззрение и отношение к театру артиста. Она вспомнила, какие "кошмары закулисья" пережила в своей молодости.

Первым, кто проявлял сексуальный интерес к Хохлаткиной был "артист среднего поколения - такой себе первый герой-любовник". Он пришел в гримерку к актрисе, чтобы, как она говорит, проверить ее доступность. Мужчина показал, что хочет "пополнить свой список легких приключений". А вторым, кто добивался звезды, был режиссер.

"Второй мой кошмар - это режиссер, который искусно и очень неожиданно хватал тебя за грудь, когда ты останавливалась лицом к расписанию. На большее он не был способен. Был тот, кто пытался посадить меня на колени в своем кабинете. Всем, конечно, обломилось, но я помню животный страх, который парализует и мозг, и тело юной неопытной девушки", - поделилась знаменитость.

В дополнение, Хохлаткина отметила, что возмущена разговорами, что жертвы сексуального насилия якобы сами виноваты в этом, ведь провоцируют мужчин. Она поддержала женщин, пострадавших от подобного и призвала придавать огласке инциденты с домогательствами.

Напомним, ранее 22-летняя дочь Сумской призналась, что к ней домогался преподаватель. Анна Борисюк отметила, что произошло это во время ее обучения в университете Карпенко-Карого.

Вас также могут заинтересовать новости: