Коллеги военного почтили его память.

На фронте, защищая Украину, погиб продюсер компании Starlight Media Юрий Кирпик. Военный наиболее известен как исполнительный продюсер сериалов "Джованні" (2019) и "Будиночок на щастя" (2018), а также проекта "Зважені та щасливі", за который в 2012 году получил награду "Телетриумф".

Трагическую новость сообщили его коллеги на странице Национального союза журналистов в Facebook. Пока не сообщается, на каком направлении передовой и в каком подразделении служил защитник.

"Друзья, в нашей семье Starlight Media большая потеря. Погиб Юрий Кирпик. Трудно в это поверить и найти слова поддержки его семье, друзьям. Для кого-то из нас он был коллегой, для кого-то настоящим другом, человеком, который всегда поддерживал, шутил и нес свет даже в самые тяжелые времена", - написал исполнительный продюсер Starlight Media Александр Быков.

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Он открыл сбор средств на помощь семье погибшего и призвал неравнодушных помочь родным воина. Как сообщает Институт массовой информации, Кирпик является уже 99-м медийщиком, которого убила Россия с начала полномасштабного вторжения.

Исполнительный продюсер канала ICTV Анастасия Грабарь подтвердила гибель коллеги и посвятила ему пост в своем Facebook. Она назвала Юрия "самым профессиональным из телевизионщиков", с которым ей приходилось работать.

"Погиб Юра Кирпик. Мы вместе работали, вместе переживали радостные и не очень моменты в работе. Ты был крутым продюсером с сильным, пусть и непростым характером. Спасибо тебе за все. Покойся с миром. Светлая память", - написала Грабарь.

Напомним, ранее на фронте погиб украинский поэт боевой медик и врач-кардиолог Владимир Воликов. Его собрат отметил, что смерть наступила в результате ранения.

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