Юлия Вербинец пригласила на свой день рождения Диму Монатика.

Блогерша Юлия Вербинец с размахом отметила свое 18-летие. Девушка пригласила известных звезд, чтобы те спели уже такие полюбившиеся хиты.

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Ведущим праздника был Юрий Горбунов, который развлекал гостей. А звездным гостем был Дмитрий Монатик. По словам девушки, на празднование своего 18-летия она потратила около трех миллионов гривен.

Также она отметила, что на гонорар Монатику у нее ушло 60 тысяч евро. Ранее в СМИ попадала информация, что мультиартист берет за свои выступления 20 тысяч евро. Поэтому достоверную информацию указала Вербинец или нет - пока неизвестно.

Также на специальных экранах транслировали поздравления от Потапа, Насти Каменских, Нади Дорофеевой и Оли Поляковой.

Кто такая Юлия Вербинец:

Девушка живет в Ивано-Франковске и занимается блогерством

Она занимает в списке самых популярных украинских инфлюенсеров по версии Forbes 21-е место

В Instagram у нее более трех миллионов подписчиков

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Автор: Диана Могилевич