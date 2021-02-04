Дочери актрисы и ее мужа, продюсера Пола Андресона исполнился год.

Голливудская актриса Милла Йовович опубликовала в Instagram свежие снимки со своей самой младшей дочерью Ошин Ларк Эллиот.

Читайте такжеАктриса Милла Йовович показала фото двух младших дочерейДочери актрисы и ее мужа, продюсера Пола Андресона исполнился год. По этому поводу звездная мама выложила в Инстаграм несколько снимков с празднования.

"Вечеринка 1-го дня рождения Ошин! Наш маленький батербол нарядился, и моя подруга @glenwyn сделала для нее потрясающий "разбивной торт", потому что в отличие от моих двух других детей, я решила не иметь полностью "сахарной" версии и хотела чего-то более здорового и домашнего. Удивительно, но Оши решила быть леди и не разбить торт. Она почти не трогала его. Возможно, следовало пойти путем с сахаром", - подписала снимки звездная мама, поставив смайлы.

Актриса одела именинницу в нарядное платье и завязала бантик.

Подписчики Йвович засыпали ее поздравлениями и отметили невероятное сходство всех дочерей актрисы.

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Автор: Ирина Погорелая