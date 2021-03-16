Яфет Котто / фото 2aktera.ru
Умер американский актер Яфет Котто, сыгравший в фильмах «Чужой» и «Бегущий человек».
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По ее информации, Котто скончался в субботу. Ему был 81 год.
«Ты играл злодеев в кино, но для меня и многих других ты настоящий герой», - написала она
Яфет Котто: что известно об актере
- Родился в Нью-Йорке 15 ноября 1939 года.
- Изучал актёрское искусство с 16 лет в Actor’s Mobile Theater Studio, и играл в театре с 19 лет. Его дебютом стала роль Отелло.
- Сниматься в кино начал с 1963 года.
- В 1973 году стал главным злодеем (роль мистера Бига) в восьмом фильме о Джеймсе Бонде - «Живи и дай умереть».
- В 1979 году появился в фантастическом фильме «Чужой».
- Также известен по ролях в таких фильмах, как «Рейд на Энтеббе» и «На той стороне 110-й улицы».
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