Умер американский актер Яфет Котто, сыгравший в фильмах «Чужой» и «Бегущий человек».

Читайте такжеУмер 35-летний солист BruttoОб этом сообщила его супруга в Facebook.

По ее информации, Котто скончался в субботу. Ему был 81 год.

«Ты играл злодеев в кино, но для меня и многих других ты настоящий герой», - написала она

Яфет Котто: что известно об актере

Родился в Нью-Йорке 15 ноября 1939 года.

Изучал актёрское искусство с 16 лет в Actor’s Mobile Theater Studio, и играл в театре с 19 лет. Его дебютом стала роль Отелло.

Сниматься в кино начал с 1963 года.

В 1973 году стал главным злодеем (роль мистера Бига) в восьмом фильме о Джеймсе Бонде - «Живи и дай умереть».

В 1979 году появился в фантастическом фильме «Чужой».

Также известен по ролях в таких фильмах, как «Рейд на Энтеббе» и «На той стороне 110-й улицы».

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Автор: Катерина Шварц