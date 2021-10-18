Артистка в начале нулевых состояла в отношениях с продюсером Дмитрием Костюком.

Украинская певица Евгения Власова в этом году принимает участие в шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1". Она вернулась в публичное пространство после 11-летней паузы, связанной с тяжелой болезнью.

43-летняя артистка в очередном выпуске программы станцевала контемпорари под песню Ирины Билык "Я пливу". Власова отметила, что "олицетворяет собой сильную, независимую и самодостаточную женщину".

Читайте также"Меня может нагибать только муж": Илона Гвоздева резко высказалась о "Танцах со звездами"Также она ошеломила признанием о своей личной жизни. Артистка отметила, что только сейчас готова впустить мужчину в свою жизнь.

"За 17 лет у меня могло быть два серьезных романа. Но я убегала от этих отношений, уходила. Я выбрала осознанное одиночество. Я за эти шесть недель так изменилась, этот проект научил меня не бежать. Только сейчас мое женское сердце настолько открыто, как никогда. Я готова впустить в свою жизнь мужчину, только сейчас", — рассказала артистка в эфире шоу "Танцы со звездами".

Евгения Власова: творчество и личная жизнь

Евгения Власова родилась 8-го апреля 1978 года в Киеве. После школы она окончила музыкальное училище им. Глиера. Артистка выпустила такие хиты: "Ветер надежды", "Живая река", "Буду сильнее" и другие.

В 2000-м году она познакомилась с продюсером Дмитрием Костюком. У пары родилась дочь Нина. Спустя время отношения супругов дали трещину. На сегодняшний день они не общаются.

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Автор: Каролина Гайдук