Огневич высадили из такси из-за украинского языка.

Украинская певица Злата Огневич рассказала, что в Чикаго на нее "наехал" таксист, которому не понравилось, что она разговаривает на украинском языке.

Оказывается, что Злата вместе со своей командой вызвала такси, но водитель оказался расистом. Он обругал певицу за то, что она разговаривала на украинском языке, а не на английском. В итоге он высадил ее из машины.

"Мы вызвали Uber, приехал таксист – пожилой мужчина. Десять минут мы ехали, общались, а потом он нам выдает, что он нас сейчас высаживает у железнодорожной станции, потому что он больше не хочет слышать язык, на котором мы общаемся", – рассказала Злата в инста-сториз.

Злата спросила у водителя, расист ли он. На что тот утвердительно ответил: "Да, я расист. Я вас ненавижу. Вы плохо себя ведете. Это невежливо – в моем присутствии, в присутствии американца, общаться на вашем конченом языке".

В итоге певице и ее команде пришлось вызвать другое такси. В этот раз они добрались до пункта назначения без происшествий.

Напомним, ранее Злата Огневич попала в неприятный инцидент по дороге во Львов.

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