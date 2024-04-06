Пара была вместе более 20 лет.

Британский комедийный актер Саша Барон Коэн, который известен по фильмам "Диктатор", "Борат", "Братья из Гримсби" и другим работам, разводится. Он вместе со своей женой Айлой Фишер подали заявление на расторжение брака после совместных 20 лет.

Оказалось, что это решение они приняли еще в прошлом году. Однако не спешили рассказывать публике. Но мужчина захотел быть откровенным с подписчиками в Instagram и признался об изменениях в личной жизни.

"После долгого теннисного матча, который длился более двадцати лет, мы наконец кладем наши ракетки. В 2023 году мы совместно подали заявление о расторжении брака. Мы всегда отдавали приоритет нашей конфиденциальности и тихо работали над этим изменением. Мы всегда разделяем преданность и любовь к нашим детям. Мы искренне благодарны за то, что вы уважаете желание нашей семьи относительно конфиденциальности", - написал актер, опубликовав совместное фото с экс-возлюбленной.

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Что стало причиной разрыва отношений - пара не отметила.

К слову, Саша Барон Коэн и Айла Фишер официально поженились в 2010 году, но до этого долгое время встречались. У них есть трое общих детей: 16-летняя дочь Оливия, 13-летняя дочь Элул и 9-летний сын Монтгомери Мозес Брайан Барон Коэн.

Напомним, недавно актриса Натали Портман официально развелась с мужем после измены.

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