Он опубликовала их совместные фото.

Украинская певица Надя Дорофеева нежно поздравила своего возлюбленного Михаила Кацурина с днем рождения. Она опубликовала видео, на котором они сладко целуются, а также несколько фотографий из их общего архива.

На одном фото Додо и Миша позируют на кухне спиной к камере, а на другом - перед зеркалом в обнимку. Снимки получились действительно очень домашними и теплыми.

"Я тебя люблю... совсем. С днем рождения, милый", - подписала фото певица.

Видео дня

Кроме того, она опубликовала видео со своего сольного концерта, на котором одна из фанаток выкрикнула из зала: "Кацурин - топ".

Можно заметить, что Надя и Миша счастливы вместе. Им пришлось преодолеть непростой путь через расставания с супругами и всенародный хейт, однако даже при таких условиях они смогли сохранить свою любовь.

История отношений Дорофеевой и Кацурина

В марте 2022 года стало известно, что Додо разводится с мужем Владимиром Дантесом, а Михаил - со своей супругой Дашей Кацуриной, с которой воспитывает двоих детей.

Позже стало известно, что Надя строит отношения с Мишей. Дантес и Даша сложно это переживали, но вскоре нашли утешение в объятиях друг друга. Они тоже начали строить романтические отношения.

Напомним, недавно появилась информация, что Дорофеева и Кацурин вскоре сыграют свадьбу. На эти слухи уже ответила и сама певица.

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