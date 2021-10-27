Римма Зюбина была в машине со своим сыном Даниилом.

Украинская актриса Римма Зюбина утром 27 октября попала в дорожно-транспортное происшествие. Звезда показала видео, на котором видно, что водитель Lexus въехал в ее машину. Сама Римма Зюбина и ее сын Даниил в ДТП не пострадали.

"Водитель выехал на встречную полосу – на нашу полосу. Мы не уступили ему место и он нас "наказал". Вышел и поздоровался с Даниилом: "Я тебя сейчас е**ло разобью". Доброе утро", - написала Зюбина на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее Римма Зюбина возмутилась "сервисом" от "Укрзализныци" и показала фото.

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Римма Зюбина - украинская актриса театра и кино, телеведущая, общественный деятель. Признана лучшей актрисой 2017-2019 рейтингом "Снято в Украине". Лауреат многочисленных театральных премий, в том числе двукратная обладательница премии "Киевская пектораль", а также нескольких международных наград. В 2017 году она вошла в список самых влиятельных женщин Украины.

Состоит в браке с украинским театральным режиссёром Станиславом Моисеевым, в 1998 году у них родился сын Даниил.

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Автор: Диана Могилевич