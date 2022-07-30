Российского диктатора актер сравнил с главой СССР Иосифом Сталиным, который убивал миллионы невинных.

Народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе рассказал, что таких зверств, которые по вине Путина и россиян происходят в Украине, он не видел даже в кино. Российского диктатора он сравнил с главой СССР Иосифом Сталиным, из-за кровавой политики которого погибли миллионы невинных.

Своим мнением Кикабидзе поделился в интервью программе "Гостинный двор" на PERVOE RADIO 89.1 fm.

"Путин видно болеет, ратует за Советский Союз. У меня такое ощущение. Ему нравится Сталин, как политик, который пол интеллигенции перестрелял в свое время. Я спросил и Михаила Саакашвили, почему Путин так не любит Украину. Он сказал, что 10 лет назад узнал в РФ, что Москву надо перенести на территорию Киева и чтобы она там была. Он хотел расшириться. Я не знаю, насколько показывается геноцид, но он страшные вещи творит", - рассказал Кикабидзе.

Он отметил, что следит за украинскими новостями. Такого, как происходит в нашей стране, он не видел даже в фильмах.

"Города сравняли с землей. Ничего не осталось. Ни одного дома. А что еще называется геноцидом?! Когда взрываются детдомы, детские сады, родильные дома. У меня язык не поворачивается", - резюмировал грузинский артист.

Также он добавил, что пожертвовал на помощь Украине деньги, вырученные со своего недавнего концерта.

Напомним, ранее Кикабидзе заявил, что Путин хочет вернуться героем, иначе его накажут свои же.

Вас также могут заинтересовать новости: