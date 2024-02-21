Актер скрывал эту историю.

Известный американский актер Сильвестр Сталлоне признался, что перенес семь серьезных операций после перелома шеи. Этот инцидент произошел на съемках фильма "Неудержимые", где он играл сцену с дракой. Об этом пишет издание Daily Mail.

77-летний мужчина отметил, что травма произошла из-за того, что он захотел выполнять все трюки в киноленте самостоятельно.

"Я режиссировал "Неудержимых", и, как идиот, я сам выполнял все трюки. Я помню один удар, и... Все. Я так и не оправился от "Неудержимых". После этого фильма физически я уже никогда не был прежним. Теперь я предупреждаю людей: не делайте трюков самостоятельно", - сказал Сильвестр.

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По словам жены актера, Сталлоне не хотел, чтобы о травмах кто-то узнал.

"Муж пытался скрыть от всех боль, делая вид, будто ничего не произошло. Ему не нравится, когда люди знают, что он перенес так много операций на спине и шее. Ему тогда поставили металлический штифт в шею, а также сделали 7 операций и лечили вывих плеча", - отметила женщина.

К сожалению, такие неприятные инциденты случались на съемочной площадке с Сильвестром не один раз. Например, дочь звезды вспомнила, что ее отец постоянно лежал в больнице после своих ролей.

"Было очень трудно видеть, как мой папа перенес еще одну болезненную операцию. Все мое детство он страдал от боли", - рассказала дочь София.

Чем известен Сильвестр Сталонне

Сильвестр Сталлоне снялся в более 50-и фильмах, среди которых самые известные боевики: "Рокки", "Рэмбо", "Неудержимые", "План побега" и другие. Актер был номинантом на премию "Золотой глобус", также трехкратный номинант на премию "Оскар" за роль Рокки Бальбоа и многих других престижных кинонаград.

Напомним, ранее Сильвестр Сталлоне говорил, что помирился с женой и не будет разводиться.

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