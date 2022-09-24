Ранее голливудский актер ошеломил новостью о расторжении брака после 25 лет совместной жизни.

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне и его супруга, модель Дженнифер Флавин, после громких заявлений о разводе нашли понимание и, судя по всему, не планируют разводиться. Об этом пишет издание Page Six, ссылаясь на представителя звездной пары.

Известно, что встреча и спокойный разговор помогли разрешить все недопонимания.

"Они решили снова встретиться дома, где поговорили и смогли уладить свои разногласия. Они оба очень счастливы", - цитирует издание слова представителя супругов.

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Сообщается, что в суд уже подали документы для приостановления бракоразводного процесса.

К слову, сам Сталлоне эту информацию не комментировал, но опубликовал трогательное фото, где идет держась за руку с женой.

Также был опубликован снимок, где они собрались всей семьей: Сталлоне, жена и трое детей. В описании к фотографии он написал: "Замечательно".

Развод Сильвестра Сталлоне

В августе 2022 года стало известно, что супруга голливудского актера Сильвестра Сталлоне — модель Дженнифер Флавин - подала на развод. Она сказала, что данное решение ее очень печалит, однако экс-партнеры намерены "мирно двигаться вперед".

Долгое время они не давали никаких комментариев по этому поводу, однако сейчас фанаты рады, что ситуация уладилась.

Напомним, ранее Сильвестр Сталлоне ошарашил сеть архивным фото.

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