Леся Никитюк опубликовала несколько новых снимков в соцсети.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась серией игривых снимков со съемок ролика для шоу «Кто сверху».

Читайте также"Нереальная": Надя Дорофеева в мини-платье восхитила сетьФото она опубликовала в своем Instagram.

«Снимаем промо любимого «Кто сверху», 11 сезон. Я сверху... вы в курсе», – подписала фото Никитюк.

Подписчики оценили образ Леси, написав ей десятки комплиментов в комментариях: «С ума сойти, шикарная!», «Нереальная красотка», «Лучшая из лучших», «Глаз не отвести».

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Автор: Катерина Шварц