Леся Никитюк / фото instagram.com/lesia_nikituk
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась серией игривых снимков со съемок ролика для шоу «Кто сверху».
Читайте также"Нереальная": Надя Дорофеева в мини-платье восхитила сетьФото она опубликовала в своем Instagram.
«Снимаем промо любимого «Кто сверху», 11 сезон. Я сверху... вы в курсе», – подписала фото Никитюк.
Подписчики оценили образ Леси, написав ей десятки комплиментов в комментариях: «С ума сойти, шикарная!», «Нереальная красотка», «Лучшая из лучших», «Глаз не отвести».
Леся Никитюк / фото instagram.com/lesia_nikituk
Вас также могут заинтересовать новости
- Скандальная Ольга Бузова попала в реанимацию - СМИ
- 63-летняя мама Дана Балана "засветилась" на яхте в мини-шортиках
- Располневший Уилл Смит снялся в одних плавках и пообещал похудеть
- Адель - 33: как шла к успеху обладательница 15 статуэток "Грэмми"
- "Я – анорексик": плюс-сайз модель шокировала сеть откровенным признанием
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram