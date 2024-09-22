Девушка редко говорит о личном.

Украинская актриса Таисия Щурук, которая известна по сериалам "Киев днем и ночью", "Первые ласточки" и "Ворон и Воробьев", рассказала о своей личной жизни.

Она подчеркнула, что сейчас ее сердце занято, но она не хочет афишировать новые отношения с избранником.

"Могу сказать одно - я счастлива! И пока это все, что я хотела бы сказать о своих отношениях. Мы с любимым приняли решение, что будем оберегать нашу любовь от посторонних глаз, потому что на собственном опыте убедились, что "счастье любит тишину", - рассказала Щурук в интервью изданию "Viva!".

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Кстати, ранее актриса публиковала в своем Instagram фото с положительным тестом на беременность, чем спровоцировала слухи о предстоящем пополнении. Однако Таисия подчеркнула, что не беременна и жалеет о том кадре в сети.

"Я имела неосторожность поделиться очень личными, даже интимными подробностями своей жизни. Тогда я приняла для себя решение быть открытой со своей аудиторией, но кроме хороших комментариев получила и немало негатива в личных сообщениях. Поэтому решила больше не публиковать подробности частной жизни, оставить их за кадром. Могу отметить, что я не беременна. Все остальное - мои личные женские дела, над которыми я работаю с врачами и не намерена выносить на всеобщее обозрение".

Напомним, ранее известная украинская актриса Дарья Петрожицкая призналась, когда планирует выйти замуж.

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