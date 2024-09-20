Девушка объяснила причину, по которой не спешит со свадьбой.

Украинская актриса Дарья Петрожицкая, которая известна по сериалам "Папик", "Домик на счастье" и другим киноработам, рассказала о предстоящей свадьбе.

Не секрет, что в прошлом году девушке сделал предложение возлюбленный по имени Алексей, однако пара официально так и не оформила свои отношения. Сама же Дарья отмечает, что не спешит в ЗАГС и объяснила свое решения.

"Если победа будет в ближайшее время, то и свадьба будет скоро. А пока, по моему мнению, это неуместно сейчас. Вообще, хочу скромное празднование, мне не надо пышной свадьбы. К тому же в моей жизни один раз это уже было... Нужно просто, чтобы рядом были любимый, семья и друзья", - рассказала Петрожицкая в интервью для Нового канала.

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Она также добавила, что ее избранник живет за границей. Поэтому сейчас влюбленные поддерживают отношения на расстоянии так:

"Сейчас мы видимся редко, потому что я здесь, в Украине, а жених в Германии, там работает и живет. Но мы стараемся встречаться не только в Германии. Планируем вместе наши отпуска и путешествуем. Последний раз были в Будапеште. Мне ближе доехать туда, чем в Германию. В Украину он вернуться пока не может, потому что там работа, ответственность. Он уже 10 лет там живет".

К слову, впервые о романе с Алексеем актриса объявила в 2021 году. Ее знакомство с избранником состоялось во время отдыха в Египте. Пара уже более трех лет вместе.

Напомним, недавно украинский актер Вячеслав Довженко закрутил новый роман после развода и показал любимую.

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