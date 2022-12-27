Очевидно, что такие обвинения напрямую связаны с ее антивоенной позицией.

Россияне не прекращают травлю Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина после того, как они открыто высказались против войны в Украине. Сейчас пропагандисты заявили, что Примадонна якобы является секретным агентом западных спецслужб и распространяет дезинформацию в обмен на высокие гонорары.

Такое мнение озвучил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин:

"Алла Борисовна… У нее 3,5 миллиона подписчиков. Я беру ее, блогеров Дудя, Моргенштерна. Эти люди, по нашей информации, работают на западные спецслужбы".

Бородин не предоставил никаких доказательств того, что Алла Борисовна - агент западных спецслужб, но пообещал в ближайшем будущем "раскрыть всю правду" о Примадонне.

"Друзья, время, только время! Подождите чуть-чуть, мы вам расскажем всю правду, с кем сотрудничает Алла Пугачева и мутные персоны Моргенштерн и Дудь. На кого эти люди все эти годы работали в России, и почему они убежали именно в трудный момент для нашей страны", - сказал чиновник.

Позиция Аллы Пугачевой о войне в Украине

Она с мужем и детьми после 24 февраля выехала из РФ в Израиль. Алла долго молчала, а вот Максим прямо говорил о том, что ракеты по мирным домам украинцев летят из-за того, что кто-то отдает соответствующий приказ в Кремле.

После антивоенных высказываний Галкина в России признали "иноагентом". Алла Борисовна обратилась к российским чиновником с просьбой и ее объявить "иноагентом", поскольку она солидарна со своим мужем.

Напомним, в России накинулись на покинувшего страну внука Пугачевой.

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