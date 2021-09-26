Артист рассказал о романтических отношениях.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук не любит посвящать кого-то в свою личную жизнь. Поэтому рождение сына Ивана стало неожиданностью для его поклонников.

Но, видимо, артист решил не останавливаться на достигнутом, и таки приоткрыл занавесу своей личной жизни. Конечно, он не рассказал о своей новой возлюбленной, но поделился, как завязывались у него отношения с бывшей девушкой.

Первая девушка у него появилась во время учебы во Львовском национальном университете им. Ивана Франко.

"Это было прямо в университете - чтобы далеко не ходить. В одной аудитории, и все было очень прилично, можно даже сказать - застенчиво", - рассказал Вакарчук в программе "Ранок з Україною".

По его словам, он решил поговорить с девушкой и признаться в своих чувствах. И тогда у них завязался роман, но длился он недолго.

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Святослав Вакарчук - украинский музыкант, автор песен, государственный и политический деятель. Председатель политической партии "Голос" с 12 июня 2019 года по 11 марта 2020 года. Народный депутат Верховной Рады Украины VI и IX созывов.

Получил всеукраинское и международное признание как музыкант, поэт, лидер группы "Океан Ельзи". Заслуженный артист Украины (2005), кандидат физико-математических наук.

Известно, что Вакарчук 20 лет состоял в отношениях с Лялей Фонаревой. После их развода стало известно, что у Святослава родился первенец. По данным СМИ, сына Ивана певцу могла родить 39-летняя Евгения Яцута, которая была исполнительным продюсером клипа "В небо жене".

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Автор: Диана Могилевич