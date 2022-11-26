Девушка призналась, что у нее есть неплохой заработок в Instagram.

Украинская блогерша Алина Шаманская с начала российского полномасштабного вторжения переехала в США. Она рассказала, что даже там у нее есть заработок, ведь до сих пор есть спрос на рекламу в Instagram.

В эфире телеканала "Дом" девушка призналась, что снизила стоимость рекламы, так как украинский бизнес сейчас переживает не самые легкие времена, однако деньги у нее все же есть и неплохие.

"Я сейчас зарабатываю и откладываю. Раньше не откладывала - жила на полную, путешествовала, покупала все, что хотела - брендовые сумки, обувь. Сейчас зарабатываю меньше, но уже откладываю. В Украине до войны я тратила 5−6 тысяч долларов в месяц. Сейчас меньше. 100 тысяч гривень лимит на месяц за границей я использую сейчас. Я никогда не считала деньги. Не знаю, сколько на моих счетах", - отметила Алина.

Видео дня

Стоит отметить, что сейчас Шаманская живет на две страны - США и Украину. Ее супруг, звезда "Квартала 95" Руслан Ханумак вместе с сыном находится в США, а блогерша периодически приезжает на родину.

Напомним, ранее Алина Шаманская рассказала, что певица ANNA ASTI родом из Черкасс в первые дни полномасштабного вторжения находилась в Украине. Но уже вскоре она вернулась в Россию, где строит карьеру последние годы.

Вас также могут заинтересовать новости: