Певец считает, что каждый человек по-разному реагирует на войну.

Украинский певец Дима Монатик высказался о своем коллеге - рэпере Потапе. Артист поделился мыслями относительно его поведения на фоне полномасштабной войны.

В интервью Славе Демину Монатик отметил, что он пытался сразу вернуться в инфопространство Украины и не скрывал, где именно находится и чем занимается. По словам певца, он хотел, чтобы люди видели и понимали его позицию.

Впрочем, сам Монатик не видит аналогичных поступков от Потапа. Певец отметил, что у рэпера может "не хватать ресурсов и желания", чтобы возвращаться в инфопространство.

"Я его не видел здесь... Я не знаю, чем он занимается и что делает. Поэтому, мне кажется, люди на это так реагируют. Может у него, знаешь, война очень по-разному работает на голову, вообще на мысли, на какие-то решения. Возможно, у него не хватает ресурса внутреннего, не хватает энергии, не хватает желания в целом", - добавил Монатик.

Также певец заявил, что не может отвечать за поступки Потапа. Однако Монатик считает, что рэпер все же объяснит все своим фанам. Однако когда именно это произойдет - артист не знает.

"Мне сложно отвечать за Лешу. Я думаю, что он когда-то ответит сам", - добавил Монатик.

Что известно о Потапе

Рэпер находился за границей, когда в Украине началась полномасштабная война. Осенью 2022 года Потап говорил, что он "заочно" вступал в ТрО и "рвался на фронт". Это вызвало волну критики и негатива. Сам Потап потом пытался доказать, что он действительно вступал в ТрО. Он показывал контракт добровольца.

Артист несколько раз возвращался в Украину. Впрочем, надолго он здесь не оставался. Он работал с волонтерами, а затем представил песню, которая вызвала еще больше хейта. Потап возмутил женщин. В его новой работе нашли слова, которые вызывают неоднозначное мнение относительно девушек, которые стали волонтерить.

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