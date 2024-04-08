Ведущий объяснил, чего ему не хватает для усыновления ребенка.

Украинский ведущий, шоумен Александр Педан, заявил, что хочет усыновить ребенка. Ведущий поделился, что они с женой Инной часто обсуждали этот вопрос и пришли к выводу, что хотят подарить семью брошенному ребенку.

Сейчас они думают, как воплотить этот замысел в жизнь:

Мы с женой говорили об усыновлении. Думали и до сих пор думаем.

Однако шоумен рассказал, что есть ряд препятствий, из-за которых он не может усыновить ребенка. Как объяснил Александр, у него нет достаточно свободного времени, которое нужно ребенку. Он и жена постоянно на работе и мало времени проводят дома. Ведущий отметил, что ребенок из детдома требует много внимания и заботы, особенно в первое время, но пока семья звезды этого обеспечить не может. Поэтому планы на усыновление откладываются.

"Если сейчас взять маленького ребенка, ему надо дать ровно столько внимания, вот сколько ему надо. Сейчас, к сожалению, я не вижу в себе такого ресурса и такой возможности, того времени", - рассказал Педан.

Как известно, знаменитость воспитывает двоих детей. У супругов родилась девочка Валерия, которой уже 19 лет, и 7-летний мальчик Марк.

Напомним, ранее Александр Педан заявил, что поступает в университет, и рассказал, на кого будет учиться.

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