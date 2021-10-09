Старший брат Златы Огневич утонул.

Украинская певица и главная героиня реалити "Холостячка" Злата Огневич в ходе четвертого выпуска шоу рассказала о трагедии, которая произошла в ее семье много лет назад.

Оказывается, у Златы был старший брат, который утонул в реке еще за три года до ее появления на свет. Долгое время певица не догадывалась о том, что у нее был брат. Но однажды она в шкафу нашла старые рисунки и спросила у мамы, чьи они. Тогда ее мама Анна Бордюг рассказала дочке всю правду.

"Он утонул. За полторы минуты – все", – сказала артистка.

К слову, сейчас Злата очень осторожно относится к воде. Эту историю она рассказала после того, как на проекте упала в воду и у нее началась паника.

Напомним, в четвертого выпуске "Холостячка" Злата Огневич отправила домой сразу двоих мужчин - Богдана и Васко.

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Злата Огневич - украинская певица и телеведущая. Представительница Украины на конкурсе песни "Евровидение 2013" (заняла третье место). Заслуженная артистка Автономной Республики Крым (2013). Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва от Радикальной партии (2014-2015).

В 2021 году было объявлено, что Злата станет главной героиней второго сезона украинского реалити-шоу "Холостячка".

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Автор: Диана Могилевич