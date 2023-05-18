Певица осталась в хороших отношениях с экс-мужем.

Украинская певица Ирина Билык неоднократно подогревала интерес публики к своей личной жизни. Последнее время она часто появляется в соцсетях со своим экс-супругом Дмитрием Коляденко. Поэтому и не странно, что поклонники надеятся на их воссоединение.

Однако долгое время ни Билык, ни Коляденко никак не комментировали статус своих отношений. Только сейчас певица в интервью ЖВЛ призналась, что они с экс-мужем любят друг другу, проводят время и иногда вместе завтракают.

"Многих очень интересует, вместе ли мы с Дмитрием? Спим ли мы вместе, едим ли вместе? Людям особенно сейчас нужна сказка. Да, мы любим друг друга. Спим ли мы вместе? Мы вам не расскажем. Едим вместе и иногда завтракаем. Мы очень часто встречаемся на наших совместных концертах. И я говорю: "Димка, ты у меня уже в райдере. Поэтому будем и отдыхать вместе, и спать", - сказала Билык.

Отметим, Ирина Билык и Дмитрий Коляденко находились в браке в период с 2003 по 2006 год. Общих детей у них нет.

Коляденко признался Билык в любви

6 апреля, в день рождения певицы, Коляденко поздравил ее. В инста-сториз он написал: "Поздравляю тебя! Люблю, люблю, люблю".

Несмотря на то, что их совместная жизнь была не самой сладкой, они остались в хороших отношениях. В сети шутят, что их история схожа с той, что была у Бена Аффлека и Джей Ло - когда они расстались, а через 17 лет снова сошлись.

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