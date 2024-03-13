Она эмоционально высказалась в соцсети.

Украинская певица Оля Цибульская выразилась относительно финансирования культуры во время войны в Украине.

Она подчеркнула, что нужно обязательно поддерживать всех представителей культуры, ведь только так можно сохранить свою идентичность и победить врага.

"Культура не актуальна. Я готова ссориться до пены у рта с тем, кто говорит, что культура не ко времени. Как вы думаете, почему из международной трансляции "Оскар" вырезали момент, когда украинскому фильму "20 дней в Мариуполе" дали награду? Как вы думаете, почему сосед делает все, для того, чтобы в культурном поле, на культурной площадке не было нас? Не было наших песен, не было нашей музыки, не было наших фильмов, картин, танцоров, никого не было. Потому что нет культуры - нет народа", - сказала Оля в своем Instagram.

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Поэтому певица отметила, что нельзя экономить сейчас на финансировании культурных проектов.

"Я за то, чтобы тратить деньги на культуру. Потому что это говорит о том, что здесь есть народ с идентичностью, который точно знает кто он, знает откуда он и куда он идет", - добавила Цибульская.

Напомним, недавно актер Алексей Гнатковский раскритиковал финансирование кино во время войны.

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