Опальная певица MARUV поразила сеть своим новым выступлением в Турции. На концерте артистка устроила БДСМ-танцы в развязных нарядах, которые состояли, в основном, только из латекса и цепей.
На фото и видео, которые певица разместила на своей странице в Instagram, можно заметить, что MARUV немного похудела.
Для концерта артистка выбрала высокие каблуки, чулки в сетку и множество аксессуаров, которые только дополнили откровенность и пошлость образа. MARUV оголила ягодицы, затянула талию жестким латексным корсетом, а главной "изюминкой" оказался лиф с глубоким декольте.
На концерте певица не изменяла своему амплуа. Вместе с подтанцовкой она выполняла движения, больше похожие на элементы БДСМ-сессии. Сама MARUV осталась довольна выступлением, она с радостью публикует на своей странице ролики, снятые зрителями концерта.
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