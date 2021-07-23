Сценические наряды скандальной певицы становятся все более откровенными.

Опальная певица MARUV поразила сеть своим новым выступлением в Турции. На концерте артистка устроила БДСМ-танцы в развязных нарядах, которые состояли, в основном, только из латекса и цепей.

На фото и видео, которые певица разместила на своей странице в Instagram, можно заметить, что MARUV немного похудела.

Для концерта артистка выбрала высокие каблуки, чулки в сетку и множество аксессуаров, которые только дополнили откровенность и пошлость образа. MARUV оголила ягодицы, затянула талию жестким латексным корсетом, а главной "изюминкой" оказался лиф с глубоким декольте.

На концерте певица не изменяла своему амплуа. Вместе с подтанцовкой она выполняла движения, больше похожие на элементы БДСМ-сессии. Сама MARUV осталась довольна выступлением, она с радостью публикует на своей странице ролики, снятые зрителями концерта.

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Автор: Иван Бойко