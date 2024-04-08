Она была владелицей бизнеса с 2018 года.

Танцовщица Илона Гвоздева впервые рассказала, почему решила продать перед войной свою студию танцев, которая находилась недалеко от столицы.

Оказалось, что на это решение повлияла пандемия. Тогда из-за ограничений такой бизнес стало невыгодно держать дальше для Илоны.

"Я продала студию не только перед войной, я продала на второй год ковида. Потому что с точки зрения коммерческого дела все было сложнее реализовывать этот проект. Плюс были большие ограничения не только для владельцев бизнеса, но и рабочей команды. У меня были красивые, юные и талантливые девушки и я не хотела принудительно делать им вакцинации. И они тоже не желали на тот момент это делать. Поэтому, возможно, пришло время закрыть студию и двигаться дальше", - рассказала Гвоздева в интервью "LIGA Life".

Она также подчеркнула, что считает продажу бизнеса правильным решением, ведь во время полномасштабного вторжения было бы сложнее тренировать детей в студии.

"Сейчас могу сказать, что, наверное, таким образом Бог меня отвел. Потому что, если бы во время войны мы еще бы работали, тогда бы я в десять раз больше волновалась, потому что брать ответственность за чужих детей - очень тяжело. Во время войны я не берусь за все, что касается детских групп по танцам", - добавила Илона.

Танцовщица пока не планирует возвращаться к этому делу и называет следующие аргументы:

"Считаю, что открыть студию надо в таком месте, где бы ученики чувствовали себя в безопасности. Сейчас в Киеве я не чувствую себя в безопасности. Для того, чтобы открыть студию со всеми разрешенными условиями, укрытием, сигналами тревоги нужны немалые средства. А просто арендовать помещение - я это сейчас и делаю. Как тренер арендовала на час, провела занятия и ушла. И меня ничего не волнует".

Напомним, ранее Илона Гвоздева разгневала украинцев.

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