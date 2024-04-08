Танцовщица продала собственную студию танцев перед войной / фото инстаграм Илоны Гвоздевой

Танцовщица Илона Гвоздева впервые рассказала, почему решила продать перед войной свою студию танцев, которая находилась недалеко от столицы.

Оказалось, что на это решение повлияла пандемия. Тогда из-за ограничений такой бизнес стало невыгодно держать дальше для Илоны.

"Я продала студию не только перед войной, я продала на второй год ковида. Потому что с точки зрения коммерческого дела все было сложнее реализовывать этот проект. Плюс были большие ограничения не только для владельцев бизнеса, но и рабочей команды. У меня были красивые, юные и талантливые девушки и я не хотела принудительно делать им вакцинации. И они тоже не желали на тот момент это делать. Поэтому, возможно, пришло время закрыть студию и двигаться дальше", - рассказала Гвоздева в интервью "LIGA Life".

Она также подчеркнула, что считает продажу бизнеса правильным решением, ведь во время полномасштабного вторжения было бы сложнее тренировать детей в студии.

"Сейчас могу сказать, что, наверное, таким образом Бог меня отвел. Потому что, если бы во время войны мы еще бы работали, тогда бы я в десять раз больше волновалась, потому что брать ответственность за чужих детей - очень тяжело. Во время войны я не берусь за все, что касается детских групп по танцам", - добавила Илона.

Танцовщица пока не планирует возвращаться к этому делу и называет следующие аргументы:

"Считаю, что открыть студию надо в таком месте, где бы ученики чувствовали себя в безопасности. Сейчас в Киеве я не чувствую себя в безопасности. Для того, чтобы открыть студию со всеми разрешенными условиями, укрытием, сигналами тревоги нужны немалые средства. А просто арендовать помещение - я это сейчас и делаю. Как тренер арендовала на час, провела занятия и ушла. И меня ничего не волнует".

Напомним, ранее Илона Гвоздева разгневала украинцев.

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