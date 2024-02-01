Танцовщица Илона Гвоздева сделала себе склеротерапию, то есть медицинскую процедуру, которая направлена на избавление от варикозного расширения вен. Об этом женщина сообщила в своем Instagram.
"Склеротерапия прошла удачно. Теперь ждем результатов", - написала Илона и выложила фото в белых медицинских длинных чулках на ногах.
Затем она поблагодарила подписчиков, которые волновались за ее самочувствие и рассказала больше о самой процедуре.
"Процедура у флеболога прошла хорошо. На все было потрачено максимум 30 минут. Как видите, жива и здорова. У меня был небольшой объем работы. Это практически безболезненно", - сказала Илона.
Гвоздева также отметила, что стоит обращать внимание на свое здоровье и, если у кого-то тоже есть проблемы с венами, то надо их обязательно решать.
"Все можно выдержать ради здоровья и красоты", - подчеркнула танцовщица.
Врачи порекомендовали Илоне пользоваться кремом, ограничить физические нагрузки и носить специальные носки.
Напомним, недавно Илона Гвоздева сделала себе маммопластику. По ее словам, об увеличении груди она мечтала очень давно, поэтому радуется, что желание наконец осуществилось.